Pour plus de confort, adaptez la taille des caractères sur votre mobile

Pour davantage de confort, vous pouvez également varier l’emplacement et la taille des icônes sur l’écran d’accueil d’Android. Faites un appui long sur une zone vide de l’écran pour accéder à la barre d’icônes qui permet de modifier le fond d’écran, d’ajouter des widgets, etc. Repérez et activez la fonction MODIFICATION DE L’ACCUEIL (également intitulée ARRANGER LES ICÔNES ou tout simplement PARAMÈTRES selon les modèles de téléphones et versions d’Android) pour accéder à la GRILLE. Là vous pouvez choisir l’espace occupé par les icônes d’applis, en colonne et en ligne. Touchez ensuite TAILLE D’ICÔNES et utilisez le curseur ou les boutons + et – selon votre appareil.