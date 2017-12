Planifiez l’envoi différé de vos courriels

Téléchargez le module complémentaire ENVOYER PLUS TARD. Ouvrez Thunderbird puis déroulez le menu OUTILS, MODULES COMPLÉMENTAIRES. Activez à présent l’icône en forme d’ENGRENAGE puis cliquez sur INSTALLER UN MODULE DEPUIS UN FICHIER et désignez le fichier téléchargé. Une fois l’extension installée, il est temps de la tester. Rédigez un courriel puis choisissez ENVOYER PLUS TARD pour accéder aux options d’émission différée. Fixez la date, une heure précise ou un créneau horaire d’émission, ou même un jour de la semaine. Cliquez sur PLACER EN ATTENTE pour confirmer.