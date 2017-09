Phishing, repérez les faux mails et déjouez les pièges des pirates

Lorsque vous recevez un mail censé provenir d’un portail gouvernemental ou bancaire, demandez-vous pourquoi vous le recevez et scrutez attentivement cette correspondance avant de cliquer sur le moindre lien ! Examinez l’intitulé et surtout l’adresse de l’expéditeur. Impensable que le centre des impôts vous écrive avec une adresse @free.fr ! L’inspection des éventuelles fautes d’orthographe et l’exactitude de vos infos personnelles doivent également susciter la méfiance.