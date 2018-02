Personnalisez les fiches de contacts sur votre mobile Android

Une image est souvent plus efficace que de longs discours. C’est aussi vrai lorsqu’il s’agit de vos contacts téléphoniques. Pensez à ajouter une photo au profil de chacun de vos contacts. Pour cela, ouvrez une fiche et appuyez sur l’icône CRAYON puis sur APPAREIL PHOTO. Prenez une photo de votre contact ou associez-lui une photo déjà disponible dans votre galerie. Dorénavant, lorsque ce contact vous appellera, sa photo s’affichera à l’écran et vous pourrez l’identifier grâce à sa miniature dans votre liste de contacts.