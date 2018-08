Personnalisez le papier peint de votre mobile Android

Rendez-vous sur le site ALVAR CARTO et renseignez le nom d’une ville. Choisissez ensuite une dominante de couleur, ajustez le zoom sur l’image à l’aide des bouton PLUS et MOINS et enfin précisez le modèle de téléphone qui accueillera le papier peint. Effleurez les boutons GENERATE, puis DOWNLOAD. Faites un appui long sur l’écran d’accueil du mobile, FONDS D’ÉCRAN, MES PHOTOS, TÉLÉCHARGEMENTS pour activer la nouvelle image.