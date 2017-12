Partagez votre écran pendant une conversation Skype

L’option de partage d’écran n’est disponible que lors des conversations audio et vidéo. Pour lancer une conversation vidéo, activez l’icône CAMÉRA, en haut à droite de l’écran. Une fois la discussion lancée, activez sur les PARAMÈTRES (trois petits points en bas de l’écran). Repérez les options PARTAGER L’ÉCRAN et PARTAGE D’ÉCRAN ET SONS et sélectionnez celle qui convient.