Partagez votre connexion 4G avec un ordi

Pour activer la fonctionnalité sur un mobile Android, déployez le volet des notifications et effleurez l’engrenage de façon à basculer sur l’écran des PARAMÈTRES. Dans la section SANS FIL ET RÉSEAUX, effleurez la rubrique Plus, puis la commande PARTAGE DE CONNEXION. Vous accédez alors à une nouvelle page qui regroupe le curseur d’activation du partage 4G ainsi que les différents réglages : protocole de sécurité, mot de passe, mode de communication.