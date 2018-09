Où que vous soyez, consultez vos fichiers stockés sur SFR Cloud

Sur SFR Cloud vous bénéficiez d’un espace de stockage pour conserver et centraliser vos fichiers (images, vidéos, documents textes, scan pdf, etc.). Ouvrez votre navigateur Internet et accédez à votre espace SFR Coud en renseignant vos identifiant et mot de passe. Cochez JE NE SUIS PAS UN ROBOT puis cliquez sur ME CONNECTER et CONTINUER AVEC CE COMPTE.