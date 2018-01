Offrez une carte microSD à votre mobile Android

Pour être certain que la votre carte microSD sera bien utilisable par votre smartphone, mieux vaut la formater. Si elle contient des données que vous souhaitez conservez, copiez-les sur un autre support (votre ordinateur, Google Drive, Dropbox, etc.) Ceci fait, touchez le bouton EFFACER ET FORMATER. Lorsque l’alerte apparaît, confirmez en activant la commande FORMATER.