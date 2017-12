Modifiez vos documents Google Docs de partout, même sans connexion

Lancez le navigateur CHROME puis rendez-vous sur le CHROME WEB STORE pour télécharger et installer l’extension GOOGLE DOCS HORS CONNEXION. Pour vous assurer que ce nouveau module est bien actif, déroulez le menu PERSONNALISER et CONTRÔLER..., PLUS D’OUTILS, EXTENSIONS et cochez la case ACTIVÉ si celle-ci est restée vierge. Fermez Chrome et coupez la connexion Wifi de l’ordinateur (ou débranchez le câble Ethernet).