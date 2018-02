Modifiez le contenu d’un PDF

S’il est possible de récupérer le texte d’un document PDF depuis votre navigateur Chrome, vous devrez en revanche télécharger le logiciel Acrobat Reader pour sauvegarder les images qui vous souhaitez extraire. Ouvrez votre fichier PDF avec Acrobat Reader. Cliquez sur la photo qui vous intéresse, elle doit s’assombrir. Maintenant, faîtes un CLIC DROIT sur la photo et sélectionnez COPIER LA PHOTO. Ouvrez PAINT ou tout autre logiciel de retouche d’images et appuyez sur CTRL + V ou faites un clic droit et choisissez la commande COLLER. Il ne vous reste plus qu’à la sauvegarder depuis le menu FICHIER avec la commande ENREGISTRER SOUS.