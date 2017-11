Mobile volé? Suspendez sans tarder votre ligne SFR

Dans les 48 heures, portez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Vous devrez mentionner : le numéro IMEI de l’appareil (à retrouver sur votre Espace client ou sur la boîte du mobile), les références de votre mobil et des accessoires éventuels (marque, modèle, etc.), le nom de l’opérateur, votre numéro de ligne et les circonstances du vol. Pensez également à contacter l’assureur éventuel de votre mobile qui vous indiquera les démarches nécessaires.