Imprimez, d’un simple glisser-déposer, tous vos documents à distance

Il est nécessaire d’automatiser le processus d’impression depuis ce dossier vers une imprimante connectée à votre Mac (en USB ou réseau). Pour cela, nous utiliserons le module AUTOMATOR de macOS. Recherchez-le grâce à SPOTLIGHT et appuyez sur ENTRÉE. Sélectionnez le bouton NOUVEAU DOCUMENT. Le programme vous demande de choisir un type de document. Activez l’icône ACTION DE DOSSIER et validez en cliquant sur CHOISIR. Dans le volet de droite, sélectionnez ACTION DE DOSSIER REÇOIT DES FICHIERS ET DES DOSSIERS AJOUTÉS À puis la commande CHOISIR UN DOSSIER. Renseignez l’emplacement du dossier partagé de votre Dropbox.