Gérer les téléchargements sur votre smartphone Android

Si vous avez lancé un téléchargement et que finalement vous souhaitez annulez l’opération, il vous suffit de faire un mouvement de haut en bas sur l’écran. Le panneau de notifications apparaît et affiche l’avancement du ou des téléchargements en cours. Appuyez sur GESTION puis TÉLÉCHARG. et pressez ANNULER, pour arrêter le transfert.