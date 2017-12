Fixez les règles d’utilisation des SMS sur le mobile de votre enfant

Repérez, en bas à droite de la fenêtre, le signe PLUS dans un cercle rouge. Activez-le et choisissez NOUVEL ENFANT. Renseignez le prénom de l’enfant ainsi que sa date de naissance puis cliquez sur AJOUTER. Activez de nouveau le signe PLUS dans le cercle rouge et choisissez cette fois NOUVEL ÉQUIPEMENT. Pour recevoir le lien d’installation sur le mobile Android de votre enfant, renseignez son numéro dans le champ vierge puis cliquez sur AJOUTER. Terminez l’installation sur le portable de votre enfant puis revenez sur votre page FAMILY COACH.