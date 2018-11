Envoyez des SMS depuis votre PC

Lancez Google Chrome sur votre PC et accédez à la page MESSAGES ANDROID. Ouvrez ensuite l’application Messages sur le téléphone Android, déroulez le menu principal et touchez la commande MESSAGES POUR LE WEB. Appuyez sur le bouton SCANNER LE CODE QR et pointez la caméra du mobile sur le QR Code affiché sur l’écran du PC. Les deux appareils sont associés.