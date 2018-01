En 2017, un rythme de déploiement intense sur tout le territoire, le leadership de SFR confirmé par des organismes indépendants

2017: une année de production record mesurée par des organismes indépendants

Nperf décerne à SFR l'Award(2) annuel du meilleur débit descendant Internet Fixe, toutes technologies confondues.

En effectuant un test de débit en ligne, chacun peut évaluer la qualité de sa connexion fixe ADSL, VDSL, câble ou FTTH. Les 8,614 millions de mesures récoltées sur le site nPerf.com entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 ont permis de constituer un baromètre afin de créer une photographie de la qualité des connexions fixes en France métropolitaine.

L'Agence Nationale des Fréquences(3) indique, dans les chiffres annuels de son observatoire, que la meilleure progression de mise en service de sites 4G a été réalisée par SFR : + 44 % (par rapport au total atteint fin 2016) avec 4 294 nouvelles mises en service en 2017.

2017 : la poursuite du déploiement de la couverture en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s désormais disponible dans 30 grandes agglomérations

Au cours de l'année 2017, SFR a poursuivi le déploiement de la couverture réseau 4G+ jusqu'à

300 Mbit/seconde. Ainsi 30 grandes agglomérations françaises en bénéficient à fin décembre 2017.

Un déploiement record qui permet à SFR de proposer un réseau performant et les meilleurs services au coeur des territoires.



En décembre, 672 communes supplémentaires sont ouvertes en 4G et, 358 en 4G+

Au mois de décembre 2017, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'ANFR(3), l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (27 139 antennes).

Plus précisément, ce mois-ci, ce sont 672 communes dont Pont-Saint-Esprit ou Saint-Claude qui ont bénéficié de l'arrivée de la 4G et 358 de la 4G+, dont Rumilly ou Bellegarde-sur-Valserine (Voir listes en fin de communiqué).

Lille et Aix-en-Provence sont désormais couvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s

SFR poursuit ses investissements pour apporter à ses clients la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s qui offre un débit maximum théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G. Déjà ouverte dans plus de 683 villes, cette technologie est désormais disponible à Lille et Aix-en-Provence.

L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile, historique en termes de volume, permet à SFR de couvrir désormais 93% de la population en 4G au 3ème trimestre 2017 et d'être en bonne voie pour couvrir 99% de la population en 4G fin 2018.

Plus de 226 000 nouvelles prises Fibre réparties dans 114 communes

En décembre 2017, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et plus de 226 000 logements et locaux professionnels ont été rendus éligibles à la fibre(1) dans 114 communes. Parmi celles-ci, 51 ont eu nouvellement accès à la fibre comme Lons-le-Saunier (39), Loos-en-Gohelle (62), Meulan-en-Yvelines (78), Saint-Denis-en-Val (45), Ustaritz (64) ou Vence (06) et 63 ont bénéficié d'une extension de couverture comme Aulnay-sous-Bois (93), Avrillé (49), Bully-les-Mines (62), Fréjus (83), La Ciotat (13) ou Viry-Châtillon (91) (Voir listes en fin de communiqué).

A ce jour, les services fibre de SFR sont disponibles dans plus de 1 700 communes françaises.

Déjà doté de la première infrastructure fibre (FTTH/FTTB) de France avec plus de 10,4 millions de prises éligibles (à fin 3ème trimestre 2017), SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à son intense dynamique de déploiements soutenu par des investissements sans précédent, qui permettra d'apporter la fibre optique au coeur des territoires.

Qualité des services mobiles : SFR N°1 des débits et usages pour l'Internet mobile en zones rurales

Au-delà de l'extension de la couverture en 4G/4G+, les déploiements massifs réalisés par SFR permettent l'amélioration de la qualité de service du réseau comme le souligne l'ARCEP(4) dans son enquête annuelle publiée en juin 2017. Les résultats de cette étude viennent confirmer la dynamique 4G/4G+ de SFR et sa détermination à fournir la meilleure qualité de service au plus grand nombre d'usagers sur le territoire.

En effet, en matière de qualité de service des usages voix et SMS, SFR revient au meilleur niveau sur l'ensemble du territoire. Dans les zones rurales, qui représentent plus de 50% du territoire national, la stratégie déployée par SFR lui permet de s'imposer comme numéro 1 pour les débits et les usages Internet mobile.

Au total, SFR, déjà numéro 1 ex-aequo en couverture 4G du territoire ainsi que numéro 1 de la population en zones peu denses(4), confirme son leadership 4G sur la plus grande partie du territoire national tant en termes de couverture que de qualité de service.



Pour Alain Weill, Président directeur général de SFR Group: « Le déploiement de la fibre et de la 4G/4G+ dans les territoires demeure une priorité pour Altice-SFR en France. Plus que jamais SFR s'engage, à travers le dialogue avec ses partenaires, les collectivités, les pouvoirs publics et le régulateur, à respecter ses engagements pour apporter le Très Haut Débit au plus grand nombre de Français. ».