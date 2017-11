Dépannez le PC d’un ami sans vous déplacer

Cliquez sur l’icône de l’appli Bureau à distance et autorisez l’accès étendu à votre PC en activant les commandes CONTINUER puis AUTORISER. Depuis Assistance à distance, cliquez sur ACCÉDER POUR VOIR ET CONTRÔLER UN ORDINATEUR PARTAGÉ À DISTANCE. Un code d’accès est alors exigé, il doit vous être fourni par l’ami que vous souhaitez aider. Ce dernier doit lui aussi autoriser l’accès étendu à son PC, à la différence qu’il doit, dans Assistance à distance, cliquer sur PARTAGER puis sur ACCEPTER ET INSTALLER pour implanter l’hôte Bureau à distance Google Chrome sur son ordi. Un code à 12 chiffres est alors généré, que votre contact doit vous communiquer.