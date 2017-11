Découvrez l'incroyable programme du "Super Décembre", le cadeau de fin d’année de SFR Sport à ses abonnés

Le derby Mancunien, choc au sommet de la Premier League le 10 décembre

Dimanche 10 décembre, 16ème journée de Premier League exceptionnelle sur SFR Sport 1 !

A 13h : Southampton v Arsenal, à 15h15, le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton, et à 17h30, le grand derby mancunien, le choc au sommet du championnat, le duel tactique en José Mourinho et Pep Guardiola : Manchester United v Manchester City.

A cette occasion, la Dream Team foot de SFR Sport (Eric Di Méco, Jérome Rothen, William Gallas, Damien Comolli et Manu Petit) sera sur tous les terrains pour vous emmener au plus près de l’événement.

No Limit Épisode II : la nouvelle grande soirée Boxe Team Altice le 14 décembre

C’est l’événement boxe de cette fin d’année ! Après Montpellier, la soirée No Limit de la Boxe Team Altice fait étape à Levallois. Au programme de cet Episode II, six combats dont ceux très attendus de Christian M’Billi, véritable phénomène et certainement le plus grand espoir de la boxe française, Mathieu Bauderlique, le médaillé de bronze à Rio qui continue son ascension chez les professionnels et compte bien s’imposer le meilleur mi-lourds français, et Yvan Mendy, qui va disputer un très grand combat de classement, dernière étape avant le championnat du monde.

Le Boxing Day : 3 journées et 15 matchs de Premier League en 9 jours à partir du 26 décembre.

Quand tout s’arrête, la Premier League continue ! Jusqu’au 3 janvier, SFR Sport 1 promet à ses abonnés 100% de la Premier League avec les meilleures affiches en direct et de nombreuses soirées spéciales avec la Dream Team foot de SFR Sport. Au programme, 3 matchs le 26 décembre, jour du Boxing Day en Angleterre, 1 match les 27 et 28 décembre, 2 matchs le 30 décembre, 3 matchs le 31 décembre, 3 matchs le 1er janvier, 1 match le 2 janvier et le derby londonien, véritable choc de Premier League, Arsenal v Chelsea le 3 janvier.

Le All Star Game du basket français en intégralité le 29 décembre.

Du 1er au 23 décembre, SFR Sport 2 proposera du basket tous les jours : les grands chocs européens en Euroleague, la suite du parcours des clubs français en Eurocup, et les meilleurs matchs de PRO A. Et le 29 décembre, place au All Star Game, le match des étoiles entre les meilleurs français et les meilleurs étrangers de PRO A. Trois heures de show entre 19h30 et 22h30 en direct de l’Accor Hotel Arena, où cette année encore les meilleurs joueurs français et étrangers de PRO A s’affrontent lors du grand match des stars. Moments très attendus aussi, les spectaculaires concours de dunks, de meneurs et de trois points, avec les shows et la Dream Team Basket de SFR Sport au bord du parquet (Emmeline Ndongue, Stephen Brun, Fred Weis, Raphael Desroses, David Cozette, Alex Biggerstaff et Nicolas Baillou).

SFR Sport 1, 2, 3 et 5 sont disponibles pour les abonnés SFR sur les canaux TV 32, 33, 34 et 36 ainsi que sur l’application SFR Sport via une offre 100% digitale.



Plus d’infos sur sport.sfr.fr.