Créer et partager facilement des notes grâce à votre téléphone Android

Il existe de nombreuses excellentes applications de prise de notes sur Android, notamment Google Keep. Mais aussi Evernote simple d’utilisation et compatible avec quasiment toutes les plateformes (PC, Mac, iOS). Vous devez d’abord récupérer et installer EVERNOTE depuis le Play Store. Connectez-vous avec votre compte Google et vous voilà prêt à prendre des notes puis à les partager avec qui vous voulez.