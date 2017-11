Comment en finir avec les spams

Les fonctionnalités antispam de l’appli mobile SFR Mail sont limitées. Le webmail SFR autorise une gestion plus précise et un filtrage optimal des messages non sollicités. Les règles que vous y définissez s’appliqueront au courrier réceptionné sur votre téléphone. Lancez votre navigateur Internet. Allez sur le site messagerie.sfr.fr et identifiez-vous. Cliquez sur Paramètres en bas du volet de navigation, puis sur l’intitulé Courriers indésirables de l’onglet Général. Pour filtrer tous les mails provenant d’un domaine donné, indiquez le nom de domaine (@alibaba.com, par exemple) dans le champ Bloquer un mail de la rubrique Expéditeurs bloqués et cliquez sur le bouton Ajouter. Vous pouvez également intercepter tous les courriels dont l’objet contient un mot ou une expression particulière. Définissez ces filtres dans la section Objets bloqués, puis cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications en haut de la page pour sauvegarder et appliquer ces règles.