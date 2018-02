Classez vos photos dans le cloud OneDrive

Vous pouvez ajouter plusieurs images à la fois. Revenez à l’écran d’accueil de OneDrive et effectuez une PRESSION LONGUE sur une photo, elle s’affiche surmontée d’une COCHE. Cliquez sur toutes les autres photos que vous souhaitez classer ensemble. Pressez ensuite la commande ENVOYER VERS ALBUM, représenté par un dossier et une flèche horizontale (au centre haut de l’écran) et choisissez l’album correspondant.