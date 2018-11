Cinq extensions pour rendre Firefox et Chrome plus sûrs

Cette extension destinée au navigateur Firefox se charge de créer des codes secrets impénétrables. Une fois Phashword installé, cliquez sur l’icône de l’extension. Pointez l’onglet PROFIL et cochez la case ACTIVER. Pointez ensuite sur l’onglet SITE, tapez le NOM DU SITE et indiquez le nombre de caractères qui composeront la combinaison secrète (12 par exemple). Déroulez la liste TYPE et indiquez le type de caractères qui seront utilisés (numériques, alphanumériques, ou encore alphanumériques et caractères spéciaux). Allez sur l’onglet GENERER. Entrez une clé principale (le nom du site par exemple ou un prénom) et copiez le mot de passe.