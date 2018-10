Bloquez l’accès à certains sites web ou types de contenus

Ouvrez Chrome, cliquez sur les trois points à droite du dernier onglet et déroulez le menu PERSONNALISER ET CONTRÔLER GOOGLE CHROME. Cliquez sur PLUS D’OUTILS, EXTENSIONS, déployez le volet EXTENSIONS situé en haut à gauche et activez le lien OUVRIR LE CHROME WEB STORE situé cette fois au bas de la page. Recherchez et installez l’extension BLOCK SITE - WEBSITE BLOCKER FOR CHROME. Accédez à présent à l’historique de navigation et pointez sur l’un des sites dont vous souhaitez interdire l’accès. Activez l’icône de l’extension, un bouclier rouge qui s’est ajouté à la barre de menus, et choisissez BLOCK THIS SITE pour valider.