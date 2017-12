Bing, Yahoo, Qwant, DuckDuck Go, utilisez le moteur de recherche de votre choix

Pour changer le moteur de recherche utilisé par défaut dans Firefox, ouvrez les PRÉFÉRENCES de l’application et placez-vous sur l’onglet RECHERCHE. Activez le menu déroulant de la rubrique MOTEUR DE RECHERCHE PAR DÉFAUT et sélectionnez l’option qui vous convient (BING, YAHOO, QWANT, etc.) Vos requêtes seront désormais confiées au moteur que vous venez de choisir.