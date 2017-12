Automatisez l'arrêt et l'activation du Wifi sur votre mobile Android

Commençons par votre domicile. Appuyez sur la poignée OK du bloc Flow beginning et glissez le doigt sur la poignée IN du second bloc. Pressez le bloc pour accéder aux paramètres et appuyez sur les liens CONNECTIVITY et STORAGE pour autoriser l’appli à accéder aux infos de connexion et de stockage du mobile. Appuyez maintenant sur le bouton PICK A LOCATION ON THE MAP, fixez l’emplacement de votre domicile en déplaçant le marqueur rouge sur la carte. Ceci fait, appuyez sur DONE.

Ouvrez le menu OUTILS et sélectionnez la commande WI-FI SET STATE dans la section CONNECTIVITY. Reliez la poignée YES du bloc WHEN AT LOCATION et la poignée IN du nouveau bloc. Touchez le bloc, cochez l’option ON puis validez en appuyant sur DONE.