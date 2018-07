Assurez la confidentialité de vos données Facebook

Rendez-vous sur la page d’accueil de votre compte Facebook et cliquez sur la flèche pointant vers le bas située à droite de la barre de manu, juste à côté de l’icône ?, puis sur PARAMÈTRES. Sélectionnez l’onglet APPS ET SITES WEB dans le volet gauche de la fenêtre. Faites défiler le contenu de la page vers le bas. Pointez sur le bouton MODIFIER de la section APPLICATIONS, SITES WEB ET JEUX, puis sur DÉSACTIVER pour interdire l’accès à vos données. Ceci est valable pour toutes les applis.