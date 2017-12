Altice-SFR confirme ses engagements dans la fibre

Engagé aux côtés des collectivités depuis la première heure, Altice-SFR entend rester un partenaire de premier plan et étudiera enfin, en pleine concertation avec elles, les projets de déploiements à venir dans les territoires pour lesquels seront lancés des appels à manifestation d'engagements locaux, comme annoncé hier par le Gouvernement.

Avec plus de 10,5 millions de prises offrant un débit supérieur à 100Mbit/s, Altice-SFR dispose toujours de la première infrastructure "excellent débit" en France selon les termes du Gouvernement.

Pour Alain Weill, Président directeur général de SFR Group : "Le déploiement de la Fibre dans les territoires demeure, plus que jamais, une priorité pour Altice-SFR en France. Nous ouvrons une nouvelle ère de dialogue avec nos partenaires, les collectivités, les pouvoirs publics et le régulateur, dans le respect de nos engagements et avec l'ambition d'apporter cet « excellent débit » au plus grand nombre de Français"