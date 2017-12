Activez le déverrouillage par empreintes sur votre iPhone

Cela peut surprendre, mais la première étape consiste à définir un code numérique de verrouillage. Celui-ci sera en effet indispensable en cas de défaillance du capteur d’empreintes ou pour confirmer certaines opérations. Rendez-vous dans les RÉGLAGES de l’appareil puis à la rubrique TOUCH ID ET CODE. Touchez ACTIVER LE CODE, entrez et confirmez un code à six chiffres. Revenez sur TOUCH ID ET CODE et saisissez le code que vous venez de définir pour accéder à la prise d’empreintes.