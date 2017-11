Activez le contrôle parental SFR sur le mobile de votre enfant

Il vous suffit d’indiquer le numéro de ligne de votre enfant (celui-ci étant mineur, le contrat est à votre nom et vous en êtes l’administrateur) et le profil souhaité : Contrôle Parental pour bloquer les contenus réservés aux adultes, les sites de rencontres et de charme ; Contrôle Parental Renforcé pour interdire en plus l’accès aux sites de tchats, blogs et réseaux sociaux. Attention, ce filtrage n’opère qu’en 3G/4G. Il ne fonctionne pas quand votre enfant est connecté en WiFi. Si vous souhaitez bénéficier de plus d’options de filtrages et pouvoir suivre ce que fait votre enfant sur son téléphone, vous devez souscrire l’option SFR Family (5€/mois). Nous reviendrons en détail sur le paramétrage de cet outil dans une prochaine astuce.