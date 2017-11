Accélération de la couverture en Très Haut Débit: SFR confirme ses performances

Réseau fixe et mobile : SFR N°1 chez nPerf et 4G Monitor

L'usine de production mise en place par SFR pour améliorer la couverture et la performance de son réseau mobile améliore significativement le ressenti des clients dans leurs usages réels.

Les investissements massifs engagés par Altice-SFR dans le financement du Très Haut Débit en France portent leurs fruits.

SFR décroche la première place au sein de 3 baromètres de mesures :

- Le meilleur débit descendant des connexions Internet fixes, toutes technologies confondues, pour le 3ème trimestre consécutif, mesuré par le baromètre nPerf(2)

- La meilleure qualité de connexion au réseau mobile, toutes technologies confondues, mesurée de manière trimestrielle également par le baromètre nPerf(3)

- Le meilleur débit moyen à l'échelle nationale, mesuré de manière trimestrielle par le baromètre 4G Monitor(4) réalisé en partenariat avec ZDNet

673 communes supplémentaires ouvertes en 4G, 324 en 4G+

Au mois d'octobre, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'Agence Nationale des Fréquences(5), l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (25 829 antennes).

Plus précisément, en octobre, ce sont 673 communes dont Saint-Malo et Annemasse qui ont bénéficié de l'arrivée de la 4G et 324 de la 4G+, parmi lesquelles Arles et Brive-la-Gaillarde. (Voir listes en fin de communiqué)

Lyon, Angers et Avignon sont désormais couvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s

SFR poursuit ses investissements pour apporter à ses clients la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s qui offre un débit maximum théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G. Déjà ouverte dans plus de 360 villes, cette technologie est désormais disponible à Lyon, et dans de nombreuses communes alentours, ainsi qu'à Angers et Avignon.

L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile, historique en termes de volume, est le fruit de la véritable usine de production conçue par SFR et d'investissements sans précédent (2,3 milliards d'euros en 2016). Ce rythme permet à SFR de couvrir désormais 93% de la population en 4G et d'être en bonne voie pour couvrir 99% de la population en 4G d'ici la fin de l'année prochaine.

Qualité des services mobiles : l'ARCEP place SFR N°1 des débits et usages pour l'internet mobile en zones rurales

Au-delà de l'extension de la couverture en 4G/4G+, les déploiements massifs réalisés par SFR permettent l'amélioration de la qualité de service du réseau comme le souligne l'ARCEP(6) dans son enquête annuelle publiée en juin 2017. Les résultats de cette étude viennent confirmer la dynamique 4G/4G+ de SFR et sa détermination à fournir la meilleure qualité de service au plus grand nombre d'usagers sur le territoire.

En effet, en matière de qualité de service des usages voix et SMS, SFR revient au meilleur niveau sur l'ensemble du territoire. Dans les zones rurales, qui représentent plus de 50% du territoire national, la stratégie déployée par SFR lui permet de s'imposer comme numéro 1 pour les débits et les usages internet mobile.

Au total, SFR, déjà numéro 1 ex-aequo en couverture 4G du territoire ainsi que numéro 1 de la population en zones peu denses(5), confirme son leadership 4G sur la plus grande partie du territoire national tant en termes de couverture que de qualité de service.

Fibre : plus de 160 000 nouvelles prises réparties dans 99 communes

En octobre 2017, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et plus de 160 000 logements et locaux professionnels ont été rendus éligibles à la fibre(1) dans 99 communes. Parmi celles-ci, 47 ont eu nouvellement accès à la fibre comme Beauzelle (31), Bully-les-Mines (62), Clermont (60), La Crau (83), Mundolsheim (67) ou Pithiviers (45) et 52 ont bénéficié d'une extension de couverture comme Creil (60), Hautmont (59), Noisy-le-Roi (78), Quimper (29) ou Saint-Médard-en-Jalles (33). (Voir listes en fin de communiqué)

A ce jour, les services fibre de SFR sont disponibles dans plus de 1 600 communes françaises.

Déjà doté de la première infrastructure fibre (FTTH/FTTB) de France avec plus de 10,4 millions de prises éligibles, SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à son intense dynamique de déploiements et à la mise en oeuvre de son grand projet « Fibrer la France » qui, soutenu par des investissements sans précédent, permettra d'apporter la fibre optique sur l'intégralité du territoire d'ici 2025.

La 4G+ et la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s sont accessibles sans surcoût aux clients SFR bénéficiant d'un forfait 4G et d'un terminal compatible. L'éligibilité à la fibre, la couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres sont disponibles sur sfr.fr



