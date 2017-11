Accédez rapidement à tous les programmes TV de la box SFR

ASTUCES SFR – Avec la Box de SFR, vous accédez à plus de 200 chaînes françaises et étrangères. Le guide des programmes intégré vous permet d’en profiter pleinement. En quelques secondes, vous pouvez prendre connaissance des émissions en cours de diffusion et de celles à venir, en fonction de l’horaire ou de vos préférences en matière de contenus (sport, films, etc.)