5 applis pour s’amuser et se divertir

Avec cette collection de jeux, (re)découvrez quelques-uns des plus grands hits de l’éditeur SEGA à qui l’on doit notamment le mythique Sonic The Hedgehog. Gratuits si vous acceptez de regarder de la publicité, chaque jeu peut être acheté moyennant une poignée d’euros. Actuellement, dix-sept jeux sont disponibles et plus seront ajouter au fur et à mesure du temps. ANDROID et IOS.