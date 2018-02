5 applis pour communiquer avec vos proches

L’application Family Place, éditée par Orange, est un véritable réseau social sur le modèle de Facebook. Mais ici l’objectif est de rester en contact uniquement avec sa famille. Pas de suggestion d’amis, pas de pubs intempestives mais seulement des photos, des commentaires et des événements à organiser avec les membres de votre tribu. Simple et franchement agréable, Family Place est disponible sur iOS et sur Android.