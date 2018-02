SFR Business, 1er opérateur à proposer la data 4G illimitée pour les entreprises

Si les usages en Europe sont désormais inclus dans tous les forfaits, l'attention des entreprises se porte à présent sur les consommations internationales en dehors de cette zone.

Première également, SFR propose dans son forfait Traveller, la voix, les SMS et MMS en illimité auxquels s'ajoutent 100 Go de data utilisables en Europe, en Amérique du Nord et dans 13 destinations à savoir Algérie, Maroc, Tunisie, Chine, Emirats Arabes Unis, Hong Kong, Inde, Japon, Taiwan, Russie, Singapour, Turquie, Brésil.

Face à l'évolution rapide des usages à l'étranger et à la nécessité encore plus grande de disposer d'une facture prédictible, SFR ajoute à sa proposition, déjà très complète, 1 Go et 6h depuis et vers le reste du Monde.