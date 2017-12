Noël 2017: "Fifa 18", "Call of Duty" et un robot "Stormtrooper", les indispensables High-tech sous le sapin

Cette année, il y aura du jeu vidéo sous le sapin. Entre la nouvelle Xbox One X, l'inébranlable PS4 et la maligne Nintendo Switch, les gamers de tous poils seront ravis. Restent à savoir à quel jeu ils se piqueront. Et là encore, le choix est énorme. Entre FIFA 18, Star Wars Battlefront 2, Call of Duty World War 2, Crash Bandicoot, Need for Speed Payback, il faudra s'échauffer les pouces pour ne pas risquer l'entorse.

Mais avant de dévoiler cette sélection, il y a un petit venu qui devrait mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, il le faudra bien car c'est un soldat. Et de l'Empire en plus.

Ubtech a en effet dévoilé un petit robot génial qui obéit au doigt et au sabre laser: le robot Star Wars Stormtrooper offre des fonctionnalités de commande vocale, de reconnaissance faciale, ou encore de réalité augmentée. En clair: parlez à votre petit soldat et ordonnez lui, par exemple, de patrouiller dans une zone de votre choix pour détecter et répondre aux intrus...

Alors, c'est qui le chef?