Les robots sexuels pourront bientôt être piratés... pour vous tuer

Les robots sexuels dotés d'intelligence artificielle, c'est pour bientôt. Ceux-ci deviennent de plus en plus précis et reproduisent désormais presque parfaitement le comportement des humains. Depuis de longues années, les spécialistes se penchent sur les risques que peuvent engendrer ces robots.

Selon Elon Musk, ils pourraient provoquer la Troisième Guerre mondiale. Pour le spécialiste en cyber sécurité Nick Patterson, les robots sexuels pourraient être piratés par des hackers. Selon lui, les robots seraient plus faciles à pirater qu'un ordinateur ou un téléphone.

"Certains de ces robots peuvent peser plus de 90 kilos et sont très forts", affirme-t-il au Daily Star . "Une fois qu'un de ces robots est hacké, le pirate peut ordonner le robot de faire ce qu'il veut [...] Ils pourraient être utilisés pour commettre des actions physiques dangereuses ou des dégâts". Ou ... tuer les humains. Un scénario catastrophe envisagé depuis des dizaines d'années par des auteurs de science-fiction comme Isaac Asimov dans I, Robot.

