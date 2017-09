EN VIDEO - Prix exorbitant, reconnaissance faciale… ce qu’il faut retenir sur l’iPhone X

Il coûtera cher, très cher. Le géant Apple a présenté mardi l'iPhone X, son nouveau smartphone, qui sera vendu à partir du 3 novembre au prix de 1159€ pour le modèle 64 Go, et 1329€ pour le modèle 256 Go. Un modèle de luxe pensé pour marquer les 10 ans de l'iPhone et qui proposera entre autres nouveautés le déverrouillage par reconnaissance faciale.