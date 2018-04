EN VIDEO - Plus personne n’écoute les messages vocaux sur son téléphone

Avec le boom des smartphones et des messageries instantanées, les pratiques changent et la téléphonie classique est de plus en plus délaissée.

Les appels sont désormais jugés trop intrusifs et les messages vocaux, pas assez discrets.

Laisser un message vocal, c’est prendre le risque qu’il ne soit jamais écouté.

Alors que trois quarts des français sont équipés d’un smartphone, les messages écrits ont remplacé l’usage traditionnel du téléphone.