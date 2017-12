EN VIDEO - "Mes enfants n’utilisent pas cette merde…" Un ancien cadre de Facebook alerte

"Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous êtes programmés", a jugé Chamath Palihapitiya. Cet ancien cadre a travaillé comme vice-président en charge de la croissance de l'audience de Facebook.

Aujourd'hui, il a tiré un trait sur le réseau social, au point d'interdire à ses enfants de l'utiliser.

Lors d'un débat à la Stanford Graduate School of Business, il a donné son point de vue sur les conséquences sociales et psychologiques de Facebook. Selon lui, "ces outils déchirent le tissu social". Plus largement, il dénonce aujourd'hui l'écosystème des médias sociaux, basés sur les pouces, les cœurs et les "likes", lesquels nous font "organiser notre vie autour d’une fausse image de la perfection".