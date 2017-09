EN VIDEO - La technologie face aux ouragans

La technologie joue un rôle de plus en plus important dans la gestion des catastrophes naturelles. Les drones notamment, sont un outil extrêmement précieux. Déployés par dizaines après Harvey, ils devraient l'être aussi dans le sillon d'Irma pour repérer les personnes à secourir, évaluer les dégâts sur les routes, ponts et lignes électriques afin de savoir où intervenir en priorité. Un ingénieur britannique a même mis au point un drone comestible, qu'on pourrait envoyer dans les zones difficiles d'accès après un ouragan ou un tremblement de terre.

Les applications mobiles peuvent aussi avoir leur utilité. Zello, qui transforme le smartphone en une sorte de talkie-walkie, a été massivement téléchargée depuis le début d'Irma afin de faciliter les communications. Enfin, coup de projecteur sur "Ze Event", un marathon vidéoludique qui s'est déroulé ce week-end à Montpellier pour appeler aux dons. - Culture Geek, du lundi 11 septembre 2017, présenté par Anthony Morel, sur BFMTV.