EN VIDEO - iPhone X : ce qui a changé depuis le premier iPhone

2007, Steve Jobs annonce l'iPhone, le premier téléphone signé Apple. Septembre 2017, Tim Cook dévoile l'iPhone X, un modèle qui célèbre les dix ans du smartphone. S’il n’est pas pertinent de comparer les deux modèles en terme de puissance, certaines autres évolutions sont plutôt amusantes. Changement de date et heure sur les visuels officiels, design et notices, on fait le point sur ce qui a changé dans l'iPhone avec Nicolas Lellouche, journaliste à 01net.com.