EN VIDEO - Des idées cadeaux high-tech pour les enfants

Noël approche. Anthony Morel nous propose des idées cadeaux high-tech pour le plus grand plaisir des enfants. Il y a notamment les jouets en bois qui prennent vie au contact d'un écran d'une tablette tactile, alliant le traditionnel et le numérique. Le stylo qui dessine en 3D et la mini-voiture électrique Tesla ne sont pas en reste. Notre expert high-tech nous explique comment ils marchent. - Culture Geek, du mardi 19 décembre 2017, présenté par Anthony Morel, sur BFMTV.

