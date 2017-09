EN VIDEO - Apple Park : un théâtre en hommage à Steve Jobs

L’Apple Park, c’est le dernier projet imaginé et validé par Steve Jobs en 2011, quelques mois avant son décès. C'est entre autre pour cette raison que ce projet de campus Apple concentre là ce point l'attention du monde de la high-tech. En quelques chiffres : 5 milliards de dollars de travaux, une surface 700.000 mètres carrés de terrain. Cet immense anneau de 1 km et demi de circonférence peut accueillir 12000 salariés, et promet d'être auto-suffisant en énergie. Il comprend en outre un théâtre qui porte le nom du fondateur d'Apple, dans lequel A quoi ressemble-t-il ? La réponse en images !