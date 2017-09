EN IMAGES - Apple dévoile un iPhone 8 et un iPhone Plus

Apple a dévoilé mardi deux nouveaux modèles d'iPhone, baptisés 8 et 8 Plus, au design repensé, en verre, et plus rapides que les modèles précédents, lors d'une présentation qui marque les dix ans du smartphone.

"Le design est tout nouveau, avec du verre à l'avant et à l'arrière", a indiqué un des responsables du groupe informatique, Phil Schiller, faisant aussi valoir que les modèles étaient plus rapides, avec des appareils photo plus puissants et des possibilités de réalité augmentée. Comme nouveauté, le très attendu smartphone aura la capacité de se recharger sans fil.

>> A LIRE AUSSI - Le résumé des nouvelles caractéristiques de l'Apple Watch