3 Français sur 4 se méfient des informations trouvées sur les réseaux sociaux

Trois Français sur quatre n'ont pas confiance dans les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, selon la sixième édition du baromètre publié ce lundi par l'Acsel (association de l'économie du numérique) et La Poste.

Cette étude, réalisée auprès de plus de 1.000 personnes de plus de 15 ans et mesurant plus largement la confiance des Français dans le numérique, s'intéressait pour la première fois aux sources d'informations, après que les réseaux sociaux ont récemment été critiqués pour le pouvoir d'influence qu'ils avaient pu exercer dans certaines élections.

Si 75% des Français disent avoir confiance dans les informations des sites de médias en ligne traditionnels, ils ne sont plus que 32% pour celles trouvées sur les forums, et ce chiffre tombe à 25% pour les informations circulant sur les réseaux sociaux. Seule une minorité de personnes estime que les informations trouvées sur Facebook, Twitter ou encore LinkedIn sont neutres (27%) et fiables (29%).