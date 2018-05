Ces images d'une tornade ont été filmées ce mardi à la frontière entre l’Oklahoma et le Kansas. Les premières tornades ont lieu au début du printemps et sont fréquentes dans le sud des États-Unis. L’État de l’Oklahoma attend également une tempête avec des vents de plus de 100km/h ces prochains jours. Le pays connaît près de 1.300 tornades chaque année.