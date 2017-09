Un documentaire recherche des comédiens ressemblant à Marine Le Pen et Florian Philippot

C'est probablement l'annonce de casting la plus surprenante de la semaine. France 2 recherche pour un docu-fiction des comédiens ressemblant à Marine Le Pen, la présidente du Front National, et à Florian Philippot, le vice-président du FN. Publiée sur la page Facebook Casting +, l'annonce précise qu'il "faut ressembler aux personnages et pouvoir dire un texte". Le tournage aura lieu les 13 et 14 septembre.

L'annonce survient au meilleur moment: Le Parisien nous apprend en effet que ces deux figures de la vie politique française seraient "au bord de la rupture". Selon des proches de la président du FN, "elle ne peut plus le supporter". Quant à lui, "il sait qu'il risque d'être désavoué lors du congrès en mars", annonce un ancien élu au quotidien, avant de préciser: "Pour éviter cela, il pourrait décider de partir avant en créant sa propre formation".