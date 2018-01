Tex dézingué par Jean-Luc Reichmann: "Ce qu’il a dit était pire qu’une blague pourrie"

L'éviction de Tex des Z'Amours a provoqué un vent de protestation chez la fine fleur de l'humour français. Anne Roumanoff s'est notamment insurgée sur Facebook: "Ok la blague de Tex était pourrie, nulle et machiste mais il me semble qu'il s'est excusé. Tex n'est pas Bertrand Cantat! Défendre le droit des femmes oui, faire régner le politiquement correct par la terreur, non!"

Tex ne fait pourtant pas l'unanimité chez tous les animateurs et humoristes du PAF. Jean-Luc Reichmann, qui avait lancé les Z'Amours, a dénoncé le comportement de Tex dans une interview accordée à Téléstar: "J'étais particulièrement touché car j'ai lancé ce programme. Si l'on veut rester animateur, il ne faut pas déborder. Ce qu'il a dit était pire qu'une blague pourrie. Il a 57 ans, il n'est plus un débutant. Il a pris ses responsabilités".

A propos du renvoi de Tex, Reichmann reste cependant sur la réserve: "C'est sévère, mais je ne peux pas en dire plus car ce n'est pas mon histoire."