Téléthon: diffusion modifiée en raison de l'hommage à Johnny Hallyday

Le 36 37, ligne téléphonique spécialement dédiée au Téléthon, a été activé vendredi matin pour recevoir les premiers dons, avant le lancement du marathon télévisuel qui comprendra 30 heures de direct sur les chaînes publiques.

"C'est le top départ d'une mobilisation XXL pour un Téléthon 2017 placé sous le signe des exploits. En effet, pendant 30 heures, partout en France, les bénévoles du Téléthon vont tenter de battre des records du monde et relever les défis les plus fous dans plus de 20.000 animations dans 10.000 communes", souligne un communiqué des organisateurs.

Les dons, déductibles des impôts à 66%, peuvent également être faits sur le site internet www.telethon.fr. Le Téléthon est organisé chaque année depuis 1987 en faveur de la recherche sur les maladies rares.